Bonanza: dalla tv alla slot

La slot ispirata alla serie tv Bonanza.

La slot Bonanza è una creazione della Big Time Gaming che si è ispirata ad una serie televisiva americana andata in onda negli anni ’60. Per capire la scelta d’ispirazione non possiamo non parlare di questa celebre serie western statunitense, che racconta la storia dei minatori tra Canada e Alaska, e in particolare della famiglia Cartwright, proprietaria di un ranch denominato “Poderosa”, in ben 14 stagioni con 431 episodi in tutto. È tuttora infatti la seconda serie western più duratura, superata da “Gunsmock”, e che ancora oggi viene trasmessa di tanto in tanto su canali di TV locali.

Bonanza è un termine che, proveniente dal latino “bonus”, sta a significare abbondanza, è veniva usato dai minatori per definire ricchi giacimento auriferi, e quando nel 1896 un nativo canadese, Jim Mason scoprì nel Klondike, regine tra Canada e Alaska, un giacimento brulicante d’oro, questo venne appunto denominato “Fosso di Bonanza”. Sulle corso all’oro di quegli anni sono state tante le storie scritte e narrate in ogni modo possibile, da Jules Verne nel romanzo “Il vulcano d’oro” a Chaplin nel film “The gold rush”, fino a finire sul piccolo schermo per 14 anni con la serie “Bonanza”.

Giocare alla Slot Machine Bonanza fa rivivere le emozioni di quegli scavi nelle rocce nel fosso di bonanza già dai primi approcci alla slot, grazie alla stupenda grafica, curata nei minimi dettagli, con tanto di blocchi di pietra, come un vero e proprio video-game. È una slot organizzata in sei rulli e sette righe arrivando a 117649 possibilità di vittoria. I simboli di questa slot sono 4 tipi di gemme preziose, i simboli delle carte da poker dal 9 all’asso, il simbolo Wild, che si trova solo nei carrelli, formato da candelotti di dinamite e funziona da jolly sostituendo gli altri simboli, tranne lo Scatter, rappresentato invece dalla parola “Gold” con dei lingotti.

La settima linea è costituita da un simbolo aggiuntivo sui rulli dal 2 al 5, questo fa diventare Bonanza una delle slot con più combinazioni possibili, anche perché si vince, avendo simboli uguali si, ma di seguito da sinistra verso destra, indipendentemente dal punto esatto sul proprio rullo, e ogni vincita di conseguenza cambia le combinazioni con altri simboli che arrivano dall’alto del rullo. Lo Scatter, la nostra scritta “Gold”, aggiunge ulteriore dinamicità alla slot perché quando sono presenti quattro di questi simboli il gioco paga sempre e si vincono 12 giri gratis che possono aumentare ad ogni altro Scattar che viene fuori frantumando le rocce. Inoltre, durante questi giri gratuiti, si attiva un moltiplicatore di vincita ad ogni reazioni, da x1 aumentando fino alla fine della nostra corsa all’oro!

