È già boom di turisti a Olbia, poi arriva l’invasione e il sold out per Vasco

A Olbia turisti in aumento, poi ci sarà il tutto esaurito per Vasco Rossi

La stagione estiva a Olbia parte col piede giusto, per i turisti un ponte di fine maggio-2 giugno seguito dal tutto esaurito per Vasco Rossi. Non solo Gallura, ma in tutta la Sardegna la partenza è col botto. “Con questi giorni di fine maggio e inizio giugno possiamo dire che la stagione è ufficialmente cominciata – annuncia Paolo Manca, presidente Federalberghi -. Perché abbiamo il 100 per cento delle attività aperte: alberghi, ristoranti e locali. Questa rampa di maggio ci lancia per una continua crescita e le aspettative sono buone”.

Boom anche dell’extralberghiero

Non solo alberghi, però. Questo ponte sta portando buoni risultati anche per B&b e affittacamere. Rispetto a un ano fa in Sardegna c’è il 12 per cento in più di strutture occupate. “A Olbia sono 700 le prenotazioni in questi giorni – spiega Maurizio Battelli, presidente di Extra -. Ma dietro l’angolo ci sono i due concerti di Vasco Rossi del 12 e 13 giugno che porteranno al sold out con 1.600 prenotazioni“.

Due concerti da 36mila persone porteranno un’invasione in tutta la Gallura. Nei 72mila tagliandi sono compresi i fan che arrivano dalla Penisola e da tutta la Sardegna. La ricerca di alloggi è partita dalle aree più vicine alla Olbia Arena, per poi estendersi a tutto il Nordest. Nei due giorni di concerto, che cominceranno prima per i fan più accaniti in fila per conquistare il fronte del palco, in Gallura ci saranno decine di migliaia di persone che dovranno mangiare, bere e dormire. La grande festa di Vasco porterà un indotto adeguato.

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