Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 31 maggio

Le previsioni meteo per il 31 maggio a Olbia e Gallura
Secondo le previsioni meteo per il 31 maggio a Olbia e in Gallura è attesa una giornata pienamente estiva con sole prevalente e temperature ben superiori alla media del periodo. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per tutta la giornata e condizioni ideali per chi approfitterà dell’ultima domenica di maggio per trascorrere il weekend al mare. In Gallura si registra già un notevole afflusso turistico in vista del ponte del 2 giugno, con spiagge, porti turistici e località balneari sempre più frequentati.
Temperature, vento e mare
Le temperature resteranno elevate con minime tra 20 e 22 gradi e massime fino a 30-31 gradi nelle zone più riparate dalla brezza marina. I venti soffieranno deboli e il mare sarà generalmente poco mosso, creando condizioni ideali per uscite in barca, escursioni e giornate all’aria aperta. Il meteo a Olbia e in Gallura conferma quindi un quadro stabile e favorevole per il turismo balneare già a pochi giorni dall’inizio di giugno.
Per chi raggiungerà le spiagge della Gallura, la giornata si preannuncia particolarmente favorevole. Il mare sarà tranquillo e la temperatura dell’acqua si manterrà intorno ai 20 gradi, valore che permette già i primi bagni senza particolari disagi nelle ore più calde. Le condizioni saranno quindi adatte sia per la permanenza in spiaggia sia per le attività nautiche.