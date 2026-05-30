Italy Food Awards 2026, un premio per le ostriche di La Maddalena

Un riconoscimento per le ostriche di Pietro Aversano a La Maddalena

Italy Food Awards 2026: alle ostriche di La Maddalena di Pietro Aversano il premio speciale “Resilienza e passione”. Un prestigioso riconoscimento accende i riflettori sulle eccellenze gastronomiche della Sardegna. Durante il Gran Galà degli Italy Food Awards 2026, l’azienda Ostricoltura La Maddalena ha conquistato il premio speciale “Resilienza e passione”. Un traguardo che celebra non solo la qualità del prodotto, ma anche il sacrificio e la dedizione che guidano l’attività produttiva locale.

Il titolare, Pietro Aversano

Il titolare dell’azienda, Pietro Aversano, ha espresso profonda commozione per un premio che va ben oltre il semplice valore commerciale.

“Dietro questo riconoscimento c’è un mondo invisibile”, ha dichiarato Aversano. “Le levate all’alba, il freddo, i nodi della burocrazia e le sfide del mare. Ma c’è anche la forza ostinata di chi decide di non mollare mai.”

Il successo dell’Ostricoltura La Maddalena affonda le sue radici nel supporto della famiglia, in particolare nel legame con il fratello Silvio, pilastro fondamentale fin dai primi passi del progetto. In un contesto storico ed economico complesso, la scelta di fare impresa nel proprio territorio assume un significato profondo e quasi rivoluzionario.

La scelta di restare

“In un’epoca in cui andare via sembra la scelta più facile, noi abbiamo fatto quella più radicale”, ha sottolineato Pietro Aversano. “Il nostro motto, la nostra vittoria più grande, si riassume in una sola parola: restare. Restare per dare valore alle nostre radici. Restare per lottare nelle nostre acque e costruire qui il nostro futuro“.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure del settore e partner strategici. Aversano ha voluto dedicare un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile la manifestazione, a partire dal Presidente Donato Ala Giordano, suo figlio Matteo e tutto lo staff organizzativo. Un plauso è andato anche a Rosaria Renna, che ha condotto la serata con straordinaria eleganza, e a CRAI Supermercati, Main Sponsor dell’evento, per il sostegno concreto alle realtà territoriali.

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L’imprenditore maddalenino ha concluso dedicando la vittoria a tutta la squadra e ai clienti:

“Questo premio è di ognuno di voi: a chi lotta al mio fianco, a chi vive l’azienda con me e a chi sceglie il nostro prodotto. Questo successo è di tutti noi. E questo è solo l’inizio!” ha concluso Aversano.

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