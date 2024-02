Bandiera arancione a Tempio e Aggius, sono i borghi più accoglienti

Il riconoscimento a Tempio Pausania e Aggius: Bandiere arancioni.

Tempio e Aggius sono stati premiati con le Bandiere Arancioni. Entrambi i comuni sono di pietra e tipicamente galluresi, conquistando il titolo di borghi dell’entroterra sardo più accoglienti, da parte del Touring Club Italiano per il triennio 2024-2026.

Si tratta di una conferma del riconoscimento, che premia eccellenze ambientali, culturali, enogastronomiche, di accoglienza e di innovazione sociale, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.

La motivazione per Aggius

“Questa località si caratterizza per la struttura del nucleo antico, armonico e ancora intatto. Questi elementi sono adeguatamente promossi da un ottimo servizio di informazioni turistiche, sia attraverso il ruolo svolto dall’ufficio dedicato, sia attraverso quello del sito web, chiaro e ricco di informazioni e curiosità”.

La bandiera per Tempio

“Ricca di attrattori storico-culturali, vari, di valore e ben fruibili, la località li promuove in maniera efficace. Un’efficiente sistema di segnaletica di indicazione permette di individuarli e raggiungerli con facilità e la segnaletica di informazione permette di approfondirne la conoscenza. Nel centro storico, ben tenuto e vivace, si trovano diversi punti vendita di prodotti tipici enogastronomici e artigianali.”

La Bandiera Arancione, che arriva dopo un processo di certificazione, si basa su un modello rigoroso e ha una validità di tre anni. Questa certificazione serve come stimolo per un miglioramento continuo e porta benefici concreti alle realtà coinvolte. Alla cerimonia di premiazione durante la Borsa Internazionale del Turismo (Bit) a Milano erano presenti la Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e oltre 200 sindaci da tutta Italia.

Con Aggius e Tempio hanno ricevuto le Bandiere Arancioni anche tre comuni del Nuorese, Galtellì, Oliena e Gavoi e altri due comuni sardi. Si tratta di Laconi, in provincia di Oristano e Sardara, nel Sud Sardegna. In totale, sono state assegnate 281 Bandiere Arancioni in tutta Italia.

