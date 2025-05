Brutto incidente ad Arzachena, un ferito: è grave

Un ferito grave nell’incidente ad Arzachena.

Grave incidente stradale questa mattina ad Arzachena, dove intorno alle 9:50 un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 53 anni, che ha riportato diversi traumi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che dopo aver prestato le prime cure ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le Forze dell’Ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

