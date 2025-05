In migliaia a Olbia per la festa di San Simplicio, tra cozze e musica

La grande festa per San Simplicio a Olbia.

A Olbia, la Sagra della cozza ha conquistato ancora una volta migliaia di persone, nonostante le nuvole minacciose avessero fatto temere un rinvio. Il cielo, invece, ha regalato un sole splendente e 50 quintali delle rinomate cozze del golfo sono finite in padella, pronte per essere gustate tra vino, pane e sorrisi. L’attesa è cominciata ore prima, con file lunghissime già formatesi mentre Fabrizio Moro provava sul palco del Fausto Noce in vista del concerto serale.

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni. Non solo olbiesi, ma anche tanti turisti, italiani e stranieri, hanno affollato gli spazi della festa, attratti dal profumo e dalla semplicità delle cozze alla marinara. Oltre 70 persone hanno collaborato alla preparazione del piatto, curando ogni dettaglio: dalla pulizia dei mitili fino al taglio dei limoni e alla cottura nei grandi padelloni.

La festa ha continuato a pulsare anche la sera, con la travolgente esibizione di Fabrizio Moro, unica tappa sarda del suo tour. Ma l’appuntamento con la musica non è finito: oggi il testimone passa ai Tazenda e ad Alberto Bertoli, attesi al Fausto Noce dopo il Palio della Stella, che si è svolto pomeriggio in viale Isola Bianca.

