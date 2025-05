Fabrizio Moro celebra il concerto di Olbia ringraziando i “sardegnoli”.

Sardi o “sardegnoli“? La differenza spesso non è chiara per i “continentali” – come generalmente si definiscono in Sardegna gli italiani che abitano nella parte non insulare dello Stivale -.

A cadere nella gaffe, stavolta, è stato il cantante Fabrizio Moro, che dopo il riuscitissimo concerto nell’ambito dei festeggiamenti per la festa di San Simplicio, ha celebrato la felice performance con una storia su Facebook. Nella didascalia: “Grazie Olbia, grazie Sardegnoli“.

Come dice l’enciclopedia Treccani, “sardegnòlo è un aggettivo che significa “della Sardegna”, sinonimo di “sardo” se riferito ad animali – ad esempio cavalli e somari – ma che è sentito come spregiativo od offensivo se riferito a persona”.

Evidentemente, non c’era un intento offensivo nel post del cantante: un ringraziamento, con un video in cui si vede il cantante sopra il palco allestito nel parco Fausto Noce, davanti a un foltissimo pubblico. Un video celebrativo, un intento diametralmente opposto a qualsiasi eventuale intento dispregiativo.

La gaffe è diventata virale, ma le reazioni degli utenti del web sono per lo più benevole, seppur ironiche. Insomma, tutti i sardi hanno compreso che si tratta di una gaffe senza alcuna volontà provocatoria né offensiva, trasformandola, in alcuni casi, in sfottò nei confronti del cantante romano. Con una eccezione istituzionale: il sindaco di Calangianus Fabio Albieri ha condiviso la storia del cantante, chiedendone le scuse. Fabrizio Moro, probabilmente raggiunto da una miriade di messaggi, ha, infine, rimosso il video.

