Un ferito nell’incidente di via Vittorio Veneto a Olbia.

Una serata di grande apprensione quella di ieri, martedì 2 dicembre, per un giovane di 17 anni coinvolto in un incidente stradale lungo via Vittorio Veneto a Olbia. Lo scontro ha visto protagonisti un’auto e uno scooter, con quest’ultimo che ha riportato i danni più gravi. Il ragazzo alla guida del motociclo è stato immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II in codice giallo, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici approfonditi. Le valutazioni mediche indicano che il giovane se la caverà con alcune settimane di cure e riposo per il completo recupero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’evento per stabilire le cause precise dello scontro. Il traffico nella zona è rimasto temporaneamente rallentato, causando disagi alla circolazione. La situazione si è risolta tuttavia in breve tempo una volta conclusi i rilievi di rito.