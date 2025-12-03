Berchidda piange la scomparsa di Ninni Apeddu, aveva 55 anni

L’addio a Ninni Apeddu di Berchidda.

Berchidda piange la prematura scomparsa di Ninni Apeddu, morto a soli 55 anni. La notizia è giunta dai familiari, tra cui la sorella Monda, il fratello Michele con Agnese e gli altri parenti, che hanno espresso il loro profondo dolore per la perdita.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 11, nella chiesa di San Sebastiano a Berchidda, con un corteo funebre che si muoverà in macchina. La famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al personale del 118 e all’elisoccorso Areus, il cui tempestivo intervento è stato prezioso durante l’emergenza, anche se purtroppo non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Ninni Apeddu era una figura conosciuta e apprezzata a Berchidda, noto per il suo carattere buono e la disponibilità verso tutti. La sua presenza in paese era sempre accompagnata da cordialità e gentilezza, qualità che lo avevano reso stimato da amici, vicini e conoscenti.