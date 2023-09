Nizzi offende un consigliere e si scusa.

Questo pomeriggio in Consiglio comunale a Olbia si è verificato un confronto pesante. Il sindaco di Olbia Nizzi si è rivolto al consigliere di opposizione Gianluca Corda per la sua professione, ovvero dirigente scolastico dell’Amsicora. Poco dopo si è scusato.

L’argomento che ha causato l’incidente è quello relativo alle modifiche alla variante del Pai, ovvero al Piano contro il rischio idrogeologico non è piaciuto alla minoranza del Consiglio comunale, per l’abbassamento del rischio introdotto dallo studio Technital, con l’introduzione di aree Hi*(a minor rischio) e più estese rispetto alla versione precedente.

Così in aula è nato un acceso confronto con il sindaco Settimo Nizzi e l’opposizione, con il consigliere di Olbia Democratica, Gianluca Corda, che ha annunciato il voto contrario. “Tanti cittadini olbiesi domani mattina si aspettavano di leggere che Olbia ha un piano della sua messa in sicurezza – dichiara – invece la notizia che esce oggi, così come è stata narrata, è quella che a Olbia si può costruire, grave errore nelle analisi successive al Ciclone Cleopatra, trasformiamo tutto da blu ad arancione, abbassiamo il rischio, le zone celesti sono sempre meno. Allora ben venga sicuramente il fatto che si diminuiscano le zone dove non si può costruire, ben venga dare una risposta ai nostri concittadini che con sacrificio hanno acquistato dei terreni, hanno costruito delle case e ora vedono bloccato il risparmio di una vita. Però stiamo attenti, oggi veramente vado via da quest’aria spaventato”.

Il consigliere, inoltre, ha parlato del ritardo della città ad veder approvato un progetto, dove i cittadini attendono ormai da dieci anni di vedere Olbia salva dal rischio idrogeologico. “Questi sono studi scientifici – risponde il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi -, fatti da gente che rispetta regole, leggi, regole e normative vigenti. Le norme le ha cambiate la Sardegna, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici”. Il primo cittadino ha ribadito di avere il progetto pronto e poi si è rivolto al consigliere Corda chiamandolo “professorino”.

“Se l’avresti studiato avresti detto le cose ben dette agli studenti tuoi, dicendo la verità – aggiunge -. Non si può dire che avete fatto tutto in due anni” e poi si scusa per l’appellativo.

