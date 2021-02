L’incidente ieri sera verso le 18.

Grave incidente ieri sera sulla statale 554 per Andrea Cossu, ex calciatore di Olbia e Cagliari. Poco dopo le 18 di ieri l’ex centrocampista, e ora dirigente del Cagliari Calcio, ha perso il controllo della sua Porsche, andando a sbattere violentemente senza coinvolgere altre vetture.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, riportando varie fratture e un trauma cranico. Dopo la prima notte passata in ospedale al Brotzu le sue condizioni sono stabili.

