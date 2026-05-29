Attraversa la strada e viene investito nel centro di Olbia

Un uomo è stato investito da un’auto nel centro di Olbia.

A Olbia, lungo corso Vittorio Veneto, un uomo è stato investito da un veicolo in circostanze ancora in fase di accertamento. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto e ha disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale Giovanni Paolo II. La Polizia locale ha effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’episodio richiama un precedente avvenuto lo scorso 23 aprile quando una donna era stata investita nella stessa via e le condizioni non erano risultate gravi. Le verifiche proseguono per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e la posizione del conducente coinvolto nell’investimento di oggi, 29 maggio.

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