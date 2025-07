Si ribalta nelle curve di Abbiadori, grave il conducente

L’incidente avvenuto intorno alle 13 sulla strada nel comune di Arzachena.

Brutto incidente sulla strada nel territorio di Arzachena. Stando alle prime informazioni, un’auto di grossa cilindrata si è capovolta sulla strada per Abbiadori. Diverse persone hanno assistito alla scena, avvenuta poco dopo le 13.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arzachena, intervenuti nella frazione di Abbiadori. Per cause da accertare, il mezzo 4 x 4 è uscito fuori strada nei tornanti, cappottandosi e terminando la sua corsa a valle, sulla strada. L’unico occupante è stato preso in carico dal personale dell’elisoccorso e trasportato in ospedale. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo fuoristrada e l’area circostante. Sul posto anche 118 e polizia locale di Arzachena.

