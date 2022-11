A Buddusò una panchina rossa contro la violenza sulle donne

La panchina rossa a Buddusò.

A Buddusò ci sarà una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Sarà pitturata il 25 novembre, alle 9.30, dai bambini delle scuole elementari nel cortile della biblioteca. L’evento si inserisce su un più ampio calendario organizzato nel comune per dire basta ai femminicidi e tutte le forme di violenza di genere.

Dalle 9.30 le classi dalla terza alla quinta elementare parteciperanno alla proiezione dei “I racconti di Parvana”. Dalle 11.00 la visione del film vedrà coinvolti i ragazzi delle medie. Il progetto si inserisce nel piano di interventi in tema di politiche familiari “Area C: Comunità educante, e tra i progetti di collaborazione con le scuole del terriorio”, al fine di sensibilizzare i più giovani sulla tematica della violenza di genere. Il progetto è stato organizzato dal Comune e dalla biblioteca comunale, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui