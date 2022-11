RCA: quali opportunità oggi con l’assicurazione on line auto?

Navigando sul web ormai è possibile anche trovare le offerte migliori per la RC auto in maniera totalmente user friendly, grazie a portali che raccolgono le migliori proposte sul mercato e le comparano tra loro.

L’utente, ad oggi, può avere una visione a 360 gradi di quella che potrebbe essere la sua polizza ideale solamente inserendo alcuni dati, quindi in pochi click e potendo riscontrare l’attendibilità delle società grazie alle concessioni fornite da IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Per poter avere un preventivo preciso dell’assicurazione è possibile rivolgersi al portale 6sicuro.it, sito di comparazione specializzato nel settore assicurativo tra i più utilizzati dagli utenti.





Come cercare l’assicurazione on line auto

Le migliori compagnie assicurative, quindi, vengono spesso segnalate già dai portali comparatori. Qualora la ricerca sul web si riveli differente, invece, occorre fare una verifica sul sito della citata IVASS, per determinare se la compagnia abbia effettivamente l’abilitazione a livello assicurativo.

Negli anni, infatti, sono nate molteplici nuove realtà, con un approccio totalmente online che consente loro di contenere i costi e offrire polizze a prezzi concorrenziali; anche nomi più noti hanno man mano diminuito la presenza di sedi fisiche sul territorio, riscontrando online la possibilità di offrire comunque un servizio di qualità. Soprattutto in caso di nuove aziende, dunque, la prudenza è d’obbligo.

In molti casi, online si fanno ricerche non solo per accendere una nuova polizza, ma anche per cambiare la precedente, che magari non risponde più alle esigenze di costi o servizi che si desiderano. In questo caso, occorre ricordare che non esiste più la regola del tacito rinnovo e se la polizza non viene ri-stipulata alla scadenza anche con una Compagnia diversa, si rimarrà sprovvisti andando incontro a sanzioni in caso di controlli.

Ciò però significa anche che si potrà cambiare società senza dover fornire alcun preavviso. Sarà però indispensabile fornire l’attestato di rischio al fine di entrare nella classe di merito corretta, ovvero uno degli elementi che determina in modo significativo il costo finale.





Cosa valutare prima della stipula dell’assicurazione on line auto

La classe di merito, nelle procedure guidate per il preventivo e la scelta delle assicurazioni auto online, viene indicata direttamente dall’utente ancor prima di fornire l’eventuale attestato di rischio. In tal senso, è anche possibile avvalersi della legge Bersani, che consente a un neopatentato di entrare a far parte della classe più bassa cui appartenga un membro della famiglia.

Online si ritrovano spesso offerte che consentono di risparmiare già al momento della stipula che, avvenendo sul web, potrebbe presentare dei vantaggi. In alcuni casi, anche il metodo di pagamento più smart viene “premiato”, ad esempio se si utilizza carta di credito o si usa la formula del RID bancario.

In fase di ricerca, poi, si noterà che la maggior parte delle compagnie assicurative ha massimali grosso modo costanti, ma alcune propongono l’applicazione di una franchigia. Essa può essere definita come una sorta di opposto del massimale, ovvero una soglia minima al di sotto della quale, in caso di sinistro subito, sarà il contraente a dover intervenire economicamente. Si applica soprattutto a coperture accessorie come la Kasko (che è una delle più onerose, perché protegge il conducente anche se ha cagionato il danno), ma in alcuni casi è possibile persino applicarla nella formula RC di base quando si ha colpa verso terzi.

E, a proposito di coperture accessorie, sono previste le classiche Furto e incendio per le vetture più recenti, mentre si può decidere se applicare ad esempio la Polizza cristalli, l’Assistenza stradale, quella di tipo legale oppure la Eventi Naturali. Il Risarcimento diretto è invece l’opportunità di ricevere l’indennizzo direttamente dalla propria Compagnia senza dover attendere quella della controparte e molte realtà la includono nella polizza base.