Shopper personalizzate per tutte le attività: un modo intelligente di autosponsorizzarsi a costo zero

Nel mercato attuale sapersi distinguere con idee originali che non dissanguino le casse aziendali è una necessità, più che un’opportunità. Viviamo in un periodo di austerity dove risparmiare è la parola d’ordine, ma allo stesso tempo non si può ignorare la necessità di essere sempre visibili.

Per questo motivo aziende ed e-commerce devono essere onnipresenti sui principali social e sul web con apposite campagne di marketing, che però hanno costi piuttosto elevati. Le piccole aziende o gli e-commerce nati da poco non sempre possono sostenere spese così alte, perciò devono ingegnarsi per trovare soluzioni originali ed efficienti per attirare l’attenzione del pubblico.

Un’idea? Le shopper personalizzate che stanno trovando ampia diffusione nei più ampi settori e infatti sono sempre di più le aziende, come Mister Shopper, che vendono borse online personalizzabili secondo le proprie preferenze. Basta dare uno sguardo al sito https://mistershopper.it/ per lasciarti ispirare dai modelli e dai materiali disponibili per ordinare comodamente online le proprie shopper.

Ma come devono essere le shopper online? La scelta dipende ovviamente dalla tipologia di business, quindi diamo un’occhiata ai vari modelli disponibili online.

Shopper per negozi di sport

Che tu venda articoli sportivi online oppure offline, hai diverse opzioni per personalizzare le tue shopper. Lo sport è associato al divertimento, quindi sarebbe una buona idea optare per borse briose e colorate, magari impreziosite da qualche grafica a tema come un pallone da calcio, una racchetta da tennis o qualsiasi altro disegno che rispecchi perfettamente il tuo business.

Non dimenticare di aggiungere il logo e i colori aziendali, trasformando così la tua shopper in un veicolo itinerante pubblicitario che si muove per tutta la città sventolando il vessillo del tuo brand. Un consiglio valido naturalmente non solo per i negozi di abbigliamento sportivo, ma per tutte le attività che decidono di affidarsi alle shopper personalizzate.

Shopper a tema mare per negozi che vendono costumi o accessori per la spiaggia

La tua attività vende articoli per la spiaggia, costumi o accessori per il mare come asciugamani e ciabatte? Anche in questo caso la scelta è molto varia e, per quanto riguarda i colori, sicuramente è preferibile optare per tonalità vivaci e accese come l’azzurro, il rosso, il giallo o l’arancione.

All’estate spesso sono associati ricordi, tormentoni o slogan, quindi puoi approfittarne per inserire delle scritte o dei messaggi accattivanti e divertenti che rimandano al periodo estivo in grado di attirare subito l’attenzione.

Shopper bag per negozi di lusso

Se hai una gioielleria, un’orologeria, una boutique di alta moda o comunque un’attività che commercializza oggetti di lusso, devi puntare su una shopper bag che identifica subito il tuo come un brand di pregio e di valore e che ti aiuta ad aumentare le vendite.

La shopper bag è uno strumento di marketing e non si limita a proteggere e contenere il prodotto acquistato, ma deve anche ad inviare un messaggio. Deve trasmettere un’idea di raffinatezza, lusso ed eleganza perciò per questo particolare settore sono consigliate le shopper di carta patinata lucida oppure opaca. Per il colore meglio virare sul nero o sul viola, generalmente associati all’idea di lusso ed eleganza.

Shopper ecologiche e riciclate

Se vendi prodotti biologici e naturali, che sia nel settore cosmetico, alimentare o di abbigliamento, la scelta dovrebbe ricadere su shopper ecologiche e realizzate con materiali riciclati che rispecchiano perfettamente la tua filosofia aziendale.

Tra le tante opzioni ci sono la carta sealing, la carta kraft o la carta riciclata, materiali eco-friendly che fanno guadagnare punti agli occhi dei clienti. Nell’opinione pubblica infatti la tematica ambientale è molto sentita e gli stessi acquirenti hanno a disposizione una shopper green che può essere utilizzata più volte nei più svariati ambiti, dalle uscite con gli amici allo shopping fino al lavoro o all’università.

