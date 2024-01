A Olbia si arriva in bus, il treno si ferma a Macomer

Per arrivare a Olbia si dovrà utilizzare il bus anziché il treno.

Dal oggi fino al 5 maggio, Olbia non sarà più raggiungibile tramite treni a causa di un intervento sulla rete ferroviaria. A seguito dei lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria Macomer-Ozieri Chilivani, Trenitalia ha annunciato che la circolazione dei treni Regionali provenienti da Macomer e diretti verso Sassari, Olbia, Porto Torres Marittima e Golfo Aranci sarà interrotta. Al posto dei treni, sarà fornito un servizio di trasporto mediante autobus.

L’interruzione del servizio ferroviario.

La sospensione del servizio ferroviario non influenzerà l’offerta a sud di Macomer. I treni provenienti da Cagliari continueranno a operare normalmente, fermandosi nella città principale del Marghine. Da lì, i passeggeri desiderosi di procedere verso il nord dell’Isola avranno la possibilità di utilizzare il servizio di autobus a loro disposizione.

La sosta obbligata a Macomer.

I treni provenienti da Cagliari effettueranno una sosta a Macomer, e i viaggiatori proseguiranno il loro itinerario in autobus verso destinazioni come Sassari, Olbia, Porto Torres Marittima, Golfo Aranci e viceversa. I servizi ferroviari delle linee Sassari-Porto Torres Marittima, Olbia-Golfo Aranci e Olbia-Sassari rimarranno confermati.

Niente treno per la stazione di Olbia.

Si prevede che la riconfigurazione del servizio comporti modifiche agli orari e un aumento dei tempi di percorrenza, influenzati anche dal traffico stradale. Va notato che i posti disponibili sui bus potrebbero essere limitati rispetto al normale servizio ferroviario. Inoltre, è importante sottolineare che non sarà consentito il trasporto di biciclette sui bus, e gli animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, non saranno ammessi.

