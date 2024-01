Olbia dice addio a Maria Luisa, scomparsa improvvisamente a 63 anni

Addio a Maria Luisa Salis.

Dolore a Olbia per la scomparsa improvvisa di una donna di soli 63 anni. Maria Luisa Salis era molto conosciuta in città perché lavorava come Oss. La 63enne, madre di tre figli e molto attiva sui social network, ultimamente aveva problemi di salute ed era ricoverata.

Sono tanti i conoscenti che hanno dato l’ultimo saluto a Maria Luisa Salis, mamma e lavoratrice, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto. I funerali della 63enne avranno luogo alla chiesa di Sacra Famiglia, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

