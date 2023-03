Incidente a cavallo a Bassacutena.

Paura a Bassacutena, a causa di un incidente a cavallo. Un uomo è caduto mentre era in sella al suo cavallo riportando ferite.

Stando alle prime informazioni, il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio e sul posto è intervenuto il 118 per soccorrere l’infortunato. Non si conoscono ancora le condizioni dell’uomo che è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

