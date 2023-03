Nel centro di Olbia c’è un nuovo parco giochi: i lavori

Il nuovo parco giochi a Olbia.

Molti si saranno chiesti cosa stava nascendo nel parco “I giardinetti” di Olbia di fronte al Molo Brin. Da giorni erano in corso i lavori per la realizzazione di un secondo parco giochi per i bambini. Nell’area che prima ospitava il prato stanno installando altalene e scivoli.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi lo aveva annunciato quando era stato inaugurata la prima area bimbi sul nuovo lungomare, specificando che sarebbero stati installati di fronte al Municipio. I giochi “inclusivi” erano stati donati dal Lions Club e installati nell’area verde di via Redipuglia. Ora finalmente la città di Olbia, purtroppo storicamente carente di parchi giochi, godrà di un’altra area per bambini.

