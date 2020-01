Cade da una scogliera e muore dopo un volo di 30 metri

Identificato il turista.

E’ stato identificato l’uomo che ieri pomeriggio è caduto da una scogliera a Carloforte perdendo la vita dopo un volo di 30 metri.

Si tratta di un turista della Repubblica Ceca di 42 anni che è stato recuperato dai Vigili del fuoco solo a tarda notte. Sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il 42enne, dopo una giro in bici, si sia fermato e si sia affacciato perdendo l’equilibrio.

