Agonizzante in una pozza di sangue, il cagnolino Millo salvato a Olbia

La storia del cagnolino agonizzante trovato a Olbia.

Lo hanno trovato agonizzante in una pozza di sangue sulla strada tra Monti e Olbia. La storia di Millo, come è stato chiamato il cagnolino dai volontari della Lida che ne se stanno prendendo cura, è l’ennesima di una lunga serie di animali abbandonati e vittime dell’indifferenza.

Le condizioni del cagnolino salvato ad Olbia sono apparse sin da subito gravissime. Ieri Millo è stato trovato con ferite terribili sul corpo. Fortunatamente, è stato salvato e accolto dall’associazione Lida e ora si trova in clinica. Tuttavia, l’animale sta lottando tra la vita e la morte. Troppo gravi quelle ferite addosso. Quando è giunto al rifugio “era in stato di shock, disidratato, gelido. Sicuramente aggredito da un cinghiale o da altri cani. Visto quanto successo ieri non avremmo dovuto accoglierlo e far attivare tutte le procedure del caso. Peccato che nessuno sarebbe intervenuto e lui sarebbe morto. Non ha microchip”, fanno sapere i volontari attraverso il loro canale ufficiale.

