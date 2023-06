Cala Cuncheddi acquistato da VRetreats.

Il resort Cala Cuncheddi di Olbia è stato acquisito da un importante catena alberghiera. Oltre al resort olbiese VRetreats ha arricchito la sua collezione con altri quattro nuovi hotel in luoghi iconici e strategici. Tra questi l’hotel Roma sull’isola di Ortigia, il Palazzo Sant’Anna a Lecce, l’hotel Cervino in Valle d’Aosta e il Tornabuoni a Firenze.

Queste nuove acquisizioni, tra cui Cala Cuncheddi, permetteranno al brand di presidiare circuiti turistici diversi in località dall’alto potenziale. “Il risultato sottolinea lo sviluppo della collezione, da sempre votata agli amanti dell’arte, della storia e della cultura, con l’obiettivo di ridisegnare il concetto di lusso, non più fine a sé stesso ma come chiave di accesso alla bellezza del nostro Paese”, ha dichiarato il brand. La catena ha chiuso il 2022 con oltre 33 milioni di euro di fatturato. Le previsioni per il 2023 mirano a superare i 57 milioni e un Ebitda di oltre 20 milioni grazie anche ai nuovi ingressi. Il Cervino aprirà nell’autunno, mentre le altre strutture sono già operative. “Nel 2024 ci aspettiamo che il marchio faccia un ulteriore scatto in avanti sia in termini di fatturato ed Ebitda che in termini di strutture”, ha commentato il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, di cui VRetreats è parte.

