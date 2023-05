L’Hotel Abi d’Oru apre le porte all’estate con un nuovo look

L’Hotel Abi d’Oru prevede una stagione positiva.

La stagione turistica è vicina e gli hotel e le strutture ricettive della costa di Olbia sono pronti ad accogliere i visitatori per l’estate 2023, con elevate previsioni di presenze. L’Hotel Abi d’Oru, situato sulla spiaggia di Marinella, ha completato con successo il progetto di restyling di 50 stanze, adottando un’offerta turistica sempre più sostenibile e basata su prodotti locali ed artigianali provenienti da tutta l’isola.

L’hotel ha intrapreso importanti misure di decarbonizzazione ha ottenuto la certificazione Breeam in-use e monitora con attenzione il consumo energetico, al fine di minimizzare l’impatto ambientale. Inoltre, l’Abi d’Oru ha creato e cura una famiglia di api in arnie nell’entroterra sardo, per sostenere l’ecosistema locale e celebrare il suo nome, che in sardo significa “ape d’oro”.

Durante la chiusura invernale l’hotel ha eseguito un restauro delle stanze, rafforzando così il legame storico dell’hotel con la cultura e le tradizioni sarde, rispettando le specifiche tecniche e strutturali imposte dal percorso di certificazione ambientale. L’hotel alzerà ufficialmente le sue porte ai clienti il 27 maggio, mostrando con orgoglio le nuove stanze e la nuova piscina.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui