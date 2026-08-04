Cala Finanza, Villa Joy sotto sequestro per abusi e irregolarità

Svolta sul caso di Villa Finanza, la Procura dispone il sequestro di Villa Joy

Abusi e irregolarità a Cala Finanza, la Procura di Tempio ha disposto il sequestro preventivo di Villa Joy. Corpo forestale e carabinieri si sono presentati davanti all’immobile nel territorio di Loiri Porto San Poalo per eseguire il decreto emesso d’urgenza. Il sequestro di Villa Joy è scattato per “un uso non conforme agli strumenti urbanistici vigenti”. Non solo, ci sono anche “diverse piste realizzate abusivamente e “numerosi moduli prefabbricati funzionali alla struttura principale”. Questi risultano “annessi con modalità non conformi alla qualificazione urbanistica dell’area e alla relativa normativa di settore”.

Sotto la lente della Procura di Tempio anche possibili vincoli legati dalle aeree circostanti. Infatti il sequestro riguarda anche “un’area che presenta evidenti emergenze di natura storico-archeologica, che sarà oggetto di più approfondite indagini da parte dei funzionari archeologi della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro”. Non sono stati presi provvedimenti contro la Tavolara Bay e i suoi rappresentanti, ma nella nota autorizzata dalla Procura si legge che sia “al vaglio degli inquirenti la posizione di svariati soggetti per plurime violazioni del testo unico in materia edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio”. Nel frattempo prosegue l’iter anche davanti ai giudici amministrativi al Tar Sardegna.

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