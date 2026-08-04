Olbia, a San Simplicio nasce un’area pedonale dietro la basilica

Una nuova area pedonale nel quartiere San Simplicio di Olbia.

Continua la riqualificazione del quartiere San Simplicio, a Olbia, con una nuova area pedonale. Nascerà dietro la basilica romanica e ciò comporterà l’eliminazione di alcuni parcheggi. Nella mattinata di martedì 4 agosto 2026, la Giunta comunale si è riunita in seduta ufficiale presso la sede della Residenza Comunale per esaminare ed approvare un importante provvedimento relativo al riassetto della viabilità cittadina.

Dove sarà l’area pedonale.

Con la deliberazione numero 364, l’esecutivo guidato dal sindaco Settimo Nizzi ha stabilito ufficialmente l’istituzione di una nuova area pedonale urbana nell’importante snodo stradale situato tra via Fausto Noce e via San Simplicio. La proposta ha ottenuto il consenso unanime di tutti i presenti. La realizzazione dell’area pedonale comporterà la riqualificazione di un tratto di strada da tempo poco valorizzato in una zona storica della città.

L’apertura della nuova zona pedonale si inserisce in una visione complessiva di rigenerazione urbana orientata a restituire spazio ai cittadini, favorire la vivibilità del centro, promuovere il commercio di vicinato e garantire maggiore sicurezza alla circolazione pedonale nei pressi dell’area di via Fausto Noce e del comparto di San Simplicio.

La riqualificazione del quartiere.

La riqualificazione del quartiere di San Simplicio a Olbia rientra in un più ampio piano di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile finanziato con fondi PNRR e comunali, mirato a restituire vivibilità e decoro a un rione storicamente vulnerabile sia dal punto di vista sociale sia da quello delle infrastrutture. In questo scenario, la trasformazione di via San Simplicio – la storica arteria che conduce all’omonima basilica – gioca un ruolo centrale.

L’intervento prevede la progressiva rimozione degli stalli di sosta lungo la carreggiata e il significativo allargamento dei marciapiedi, pensati per creare nuovi percorsi pedonali protetti, abbattere le barriere e valorizzare la vocazione monumentale dell’area. Il progetto completa la meticolosa rifunzionalizzazione del quartiere integrandosi con la piantumazione di alberi e fioriere e con l’istituzione di una nuova area pedonale urbana che garantisce una fruizione più sicura e decorosa dell’intero comparto per residenti e visitatori.

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