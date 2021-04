Il calcio di Olbia e della Gallura in lutto, scomparso a soli 38 anni Marco Farina

Il lutto a Olbia.

Un triste giorno per Olbia che piange la scomparsa, a soli 38 anni, di Marco Farina, molto conosciuto anche per il suo trascorso nell’Olbia calcio, dove, dalle giovanili era riuscito ad esordire in prima squadra.

Farina è mancato questa mattina, dopo una malattia che in pochi mesi lo ha totalmente debilitato. Lascia la moglie Valeria, la figlia Anna Letizia di cinque anni ed il piccolo Filippo di pochi mesi.

Per molti anni aveva militato nelle giovanili dell’ Olbia, esordendo in prima squadra e militando successivamente in campionati minori con squadre galluresi. L’amico Riccardo Sotgiu, da sempre sostenitore dell’Olbia calcio, lo ricorda così: “Era una persona solare, positiva, ottimista, che sorrideva alla vita. Per Olbia questa è una grande perdita“.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 10 e 30 nella chiesa di Sant’Ignazio ad Olbia.

