Il caldo e le spiagge in Gallura.

Bollino rosso anche in questa prima giornata di agosto in Gallura. Temperature che sfiorano, e superano, i 40 gradi. Ad Olbia nelle ore mattutine il termometro segna 37 gradi, gli stessi segnati a San Teodoro e Santa Teresa. Ci si aspetta, nelle ore di punta, il picco dei 40 gradi.

Un’ondata di caldo che già dagli scorsi giorni ha invaso la Sardegna, tanto che la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta, non solo in Gallura. Per sconfiggere le alte temperature, sono state prese d’assalto le spiagge. A Pittulongu spiaggia piena dalle prime ore del mattino, così come Puntaldìa e La Cinta a San Teodoro. Meta da sempre preferita da turisti e persone locali a Santa Teresa la Rena Bianca. Pienone anche nelle spiagge di Murta Maria e Nodu Pianu ad Olbia.

Il mare rimane dunque il rifugio preferito per combattere le alte temperature, ma c’è chi non rinuncia a cercare il fresco altrove, come i centri commerciali di Olbia. Il consiglio è sempre quello di evitare di uscire di casa nelle ore più calde, oltreché naturalmente prestare la massima attenzione al rischio di incendi, che soprattutto in giornate come queste rappresentano il pericolo numero uno.

