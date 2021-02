Il calendario dei carabinieri.

Le misure connesse al contenimento della pandemia non hanno permesso quest’anno di presentare come al solito il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri.

Per il Calendario Storico del 2021, l’Arma dei Carabinieri si è affidata alla penna di Valerio Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle tavole realizzate da un esponente della Transavanguardia italiana, Francesco Clemente. La tiratura sarà di oltre un milione di copie, di cui circa 10.000 in lingue straniere: inglese, francese,spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo. Come ormai di consueto dal 2006 anche in lingua sarda.

Le storie, ispirate da episodi di vita vissuta, e le immagini, raffiguranti simboli ed elementi dei Carabinieri facilmente riconoscibili, si sposano e dialogano fra loro in una letteratura mista che riporta a stili ed epoche da cui traspare lo spirito eroico del militare e la consapevolezza di trovare anche nei gesti più piccoli il coraggio di una vita di Valore, facendo inoltre da contrappunto alle terzine della Divina Commedia del Sommo Poeta e celebrarne il 700esimo anniversario della scomparsa. Nella forza delle parole si distinguono in modo tangibile i livelli di cura e attenzione espressi nelle attività del narratore, così come lo spirito di sacrificio e fedeltà del Carabiniere che veglia ogni giorno sugli altri.

