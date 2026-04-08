Camion perde due ruote, finiscono su un’auto: tragedia sfiorata a Olbia

Un camion ha perso due ruote che sono finite su un’auto a Olbia

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Olbia, un camion ha perso due ruote che sono finite contro un’auto sulla 125. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il rischio è stato elevato. Per cause ancora da chiarire l’autotreno ha perso le ruote nel tratto di statale all’altezza di Piccinnu Arredamenti.

Gli pneumatici sono finiti contro un’auto che arrivava nell’altro senso di marcia. Un grande spavento per quello che sarebbe potuto succedere.

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