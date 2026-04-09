Si rompe la condotta e La Maddalena resta senz’acqua

Disagi con l’acqua a La Maddalena.

Un intervento urgente sulla rete idrica è stato programmato a La Maddalena, dove i tecnici del pronto intervento di Abbanoa sono impegnati in lavori di manutenzione straordinaria lungo la condotta situata in via Giuseppe Garibaldi. Le operazioni, necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema, comportano la sospensione dell’erogazione dell’acqua sulla linea principale a partire dalle 8:30, con ripristino previsto entro le 13:30.

Durante la fascia oraria interessata si registreranno cali di pressione e possibili interruzioni temporanee del servizio in un’ampia area del centro abitato e delle zone limitrofe. I disagi coinvolgono via G. Garibaldi, via Trinità, via G. Gellone, via Roma, via Asquer, via Cairoli, via Ilva, via Volturno, via Marco Polo, via Calatafimi, via Petrarca, via Balilla, via Cappellini, via Colonnello Galliano, via Comandante Avegno, via B. Sassari, via Aspromonte, via R. Sanzio, via D. Corti, via Monte Rotondo, via Maggiore Leggero, via A. Volta, via Agostino Millelire, via Montebello, via Generale Zicavo, via Magenta, via Camillo Benso Conte di Cavour, via A. Viggiani, via T. Zonza, via G. Galilei, via U. Foscolo, via E. D’Arborea, via G. Marconi, via Guerrazzi, via Monte Sinnai, via Razzoli, via Santa Maria, via Primo Longobardo, via Giulio Cesare, via Santo Stefano, via Domenico Millelire, l’area di Isola Budelli, via Balbo, via A. Magnaghi, via G. Leopardi, via A. Spano, via Chiusedda, via La Fornace, via Terralugiana, via Livenza, via Curtatone, via Montanara, piazza Bambin Gesù, via Amendola, piazza XXIII Febbraio, via Regina Margherita, via Manin, via Morosini, via Mazzini, via Italia, via P. R. Giuliani, via Principe di Napoli, via Pier Capponi, via Nicolò Fabrizi, via Azuni, via Doria, via Don Bosco, via Dandolo, via Leonardo Da Vinci, via Menotti Garibaldi, via Anita Garibaldi e via Benedetto Croce.

Il ritorno alla normalità è atteso al termine dell’intervento, con il servizio che verrà progressivamente riportato a pieno regime. I tecnici sono impegnati a limitare al minimo la durata della sospensione e non si esclude un ripristino anticipato qualora le operazioni si concludano prima del previsto. Eventuali anomalie potranno essere comunicate al numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni per l’intero arco della giornata. Alla riapertura della rete, viene inoltre segnalata la possibilità che l’acqua presenti una temporanea torbidità, fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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