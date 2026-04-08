Ennesimo incidente tra auto e moto a Olbia, un ferito in ospedale

Ancora un incidente tra una moto e un’auto a Olbia

È un periodo no per moto e scooter a Olbia, oggi c’è stato l’ennesimo incidente con un ferito finito in ospedale. L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi nella zona industriale. Per cause ancora da accertare il mezzo su due ruote si è scontrato contro una Panda in un incrocio. Ad avere la peggio, come sempre capita in queste circostanze, è stato il centauro.

Il personale del 118 si è occupato del trasferimento al Pronto soccorso, mentre la Polizia locale effettuava i rilievi per ricostruire la dinamica e le responsabilità. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente e quel tratto di strada.

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