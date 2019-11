La solidarietà della ditta di trasporti di Olbia.

Non era per niente scontato. Ma il cuore delle persone si vede proprio quando meno te lo aspetti. Il camion della loro azienda, la Slam Transport di Olbia, si era ribaltato l’altro giorno sulla strada statale 279, nel territorio di Monti.

Si era adagiato sul fianco, come un gigante, quasi in mezzo alla carreggiata. Ma fortunatamente, al di là della dinamica che poteva far pensare al peggio, l’autista aveva riportato solo alcune ferite. Il camion trasportava diversi generi alimentari, che sarebbero dovuti finire nei supermercati della zona.

Ovviamente, come spesso accade, molta merce, dopo un incidente, esce fuori dalle scatole e non può più essere consegnata. Da qui l’idea dell’impresa: donarla alle famiglie bisognose di Olbia. I titolari, infatti, sono rimasti particolarmente colpiti dai numerosi casi di indigenza, che vengono quotidianamenti segnalati. Le consegne saranno affidate ora ad Antonio Dessì.

