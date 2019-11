Il rifugio Fratelli minori.

La solidarietà per il rifugio Fratelli minori della Lida di Olbia arriva fin dalla Lombardia. È stato, infatti, organizzato un raduno a Villa Castelbarco di Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, per festeggiare i 20 anni di attività del rifugio per cani e gatti abbandonati con sede a Olbia.

Per l’occasione è stato lanciato sui social l’hashtag IlgrandesognodiSalvo, per incentivare la raccolta fondi a favore della struttura che attualmente ospita circa 300 gatti e 700 cani abbandonati. Salvo è il cucciolo simbolo del rifugio. Avvelenato appena nato, i suoi aguzzini hanno cercato di finirlo a bastonate, nel rifugio Fratelli minori ha trovato le cure e l’amore di cui necessitava.

