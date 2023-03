Prima azione di promozione del distretto turistico Gallura Monte Acuto.

E’ partita ieri la prima azione di promozione e valorizzazione lanciata dal Distretto del Turismo Gallura e Monte Acuto che mira a valorizzare ancora di più il nord-est della Sardegna tramite il nuovo portale www.discovergallura.it e numerose iniziative di marketing studiate in collaborazione con F Tourism & Marketing di Josep Ejarque.

Non solo spiagge, l’ente che coinvolge 27 Comuni e numerosi operatori privati intende promuovere anche

l’entroterra con un approccio sostenibile. Un viaggio, quello in Gallura, che deve essere sviluppato tra storia, tradizioni, arte e cultura. Concetto questo che il Distretto del Turismo conosce bene, trasportandolo in un portale – vetrina che ha l’obbiettivo di concepire la vacanza come arricchimento di un territorio nella sua globalità. Molteplici sono, infatti, le proposte di viaggio inserite in un’interfaccia web semplice e intuitiva, che permette di scegliere il meglio del territorio cercando di soddisfare qualsiasi esigenza. Il sito web includerà anche le proposte e i servizi degli operatori turistici che aderiscono ed aderiranno al Distretto.

“Il sito appena pubblicato online deve diventare un punto di riferimento per i turisti che arriveranno in Gallura – spiega il presidente del Distretto, Gian Mario Pileri -. Un portale in continua evoluzione che terrà conto dell’offerta di ben 27 Comuni, ciascuno con le proprie tipicità, tradizioni, culture, eventi e caratteristiche delle differenti stagioni, in modo da sfruttare le variegate risorse e ricchezze dei territori per rispondere alle motivazioni di viaggio del turista di oggi”.

“Il lavoro fatto fino ad ora sta producendo i suoi frutti. Con questo portale, che è solo il primo passo, puntiamo ad un salto di qualità che proietta la Gallura nel mercato delle vacanze come meta turistica a

tutto tondo. Un investimento che, siamo sicuri, porterà ricadute importanti, non solo in termini economici, ma anche di sinergia prodotta nella rete tra istituzioni e operatori che stiamo sviluppando e che darà l’immagine di un territorio compatto e pronto a diventare adulto” prosegue Pileri. La promozione del territorio si completerà con la presenza massiccia e costante sui social media, indispensabili mezzi per raggiungere più fasce di consumatori. Inoltre, è in fase di realizzazione una brochure tradotta in 4 lingue che servirà a presidiare le più importanti fiere internazionali.

Nelle prossime settimane partiranno una serie di campagne pubblicitarie digital nel mercato italiano, tedesco e svizzero. “Invito gli operatori ad aderire quanto prima alla rete del Distretto Turistico – conclude Gian Mario Pileri -, perché solo compatti possiamo raggiungere traguardi ambiziosi e fare la differenza rispetto al passato”.

