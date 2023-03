Comandini ha battuto il gallurese Meloni alle Primarie Pd

A quattro giorni dalle Primarie del Pd in Sardegna arriva il verdetto finale: Piero Comandini batte Giuseppe Meloni. Il candidato gallurese alla guida dei Dem ci ha sperato fino all’ultimo, forte del maggior numero di voti raccolti in Sardegna, ma la commissione regionale per il congresso ha certificato la vittoria del suo collega cagliaritano. Sarà Comandini il segretario del Pd. Su 34.108 voti espressi domenica in Sardegna Giuseppe Meloni ne ha ottenuto 18.581 e sono state 15.527 le preferenze per Comandini. Ma col sistema all’americana adottato per la composizione dell’assemblea regionale del Pd è lui a conquistare la leadership, nonostante abbia preso 3.054 voti in meno di Meloni.

Le speranze di sorpasso arrivavano proprio dal collegio della Gallura dove Meloni ha stravinto 5.980 a 444, ma qui Comandini ha ottenuto un seggio coi resti che è risultato determinante per il risultato finale. Sono 66 i delegati per Comandini e 64 per Meloni e saranno loro a breve – forse il 18 marzo – a riunirsi in assemblea per certificare la nomina di Piero Comandini a segretario regionale del Pd. A quel punto comincerà il suo difficile compito per ricucire le divisioni di un partito spaccato in due che arriva da un lungo commissariamento. E le Regionali sono dietro l’angolo.

