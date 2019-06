Un ultimo confronto prima del voto.

Domani, venerdì 14 giugno, dalle 20 in Piazza dei Pescatori, il candidato sindaco Mario Mulas e la Lista Progetto Golfo Aranci Rudalza, a coronamento di una campagna elettorale giunta alle sue battute finali, organizzano l’appuntamento di chiusura a campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale. Un incontro aperto al quale tutti sono invitati a partecipare, parlare ed ascoltare, per un ultimo confronto prima del voto

“È stata una campagna elettorale intensa – dichiara il candidato Mulas -, ma che abbiamo affrontato con grande entusiasmo, coerenza, correttezza ma soprattutto presentando un programma chiaro e fattibile, in continuità con il grande lavoro fatto in questi anni”.

Dopo il comizio, il candidato sindaco Mulas e tutti i candidati della Lista ringrazieranno personalmente gli intervenuti in una festa finale di chiusura. Un momento convivale a poche ore dalla apertura del voto di domenica prossima.

