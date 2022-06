Le polemiche a San Teodoro.

La stagione non è ancora iniziata, ma a San Teodoro residenti e turisti stessi si sono già trovati a fare i conti con la “movida maleducata” di tanti giovani in villeggiatura nel comune gallurese. Lo sfogo è arrivato fino ai social, dove chi risiede nel paese si lamenta di continui schiamazzi durante le ore di riposo.

Un episodio è avvenuto ieri notte e a segnalarlo una turista. Diversi giovanissimi ridevano e urlavano nel centro del paese, anche fino alle 3 di notte. “Non ci fanno dormire”, si lamentano. Le polemiche hanno raggiunto anche diversi turisti, proprietari di seconde case. “Ho acquistato casa 30 anni fa era un sogno – dice una donna -, ma ora è cambiato tutto e tra bar e musica assordante oltre le 2 e vita di lotte con i vari gestori e il comune, mi sono arresa”.

Altri hanno raccontato di ragazzi ubriachi che orinavano vicino alla porta di casa e altri episodi di vandalismo, come quello avvenuto qualche giorno fa dove ignoti hanno rubato un bonsai da un’attività commerciale. Lo scorso anno, a causa di questi episodi, il Comune si è visto costretto a inasprire i controlli. Ma c’è anche chi invita a non lamentarsi perché “è meglio delle restrizioni della pandemia, come negli ultimi due anni”.