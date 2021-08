L’incontro con il prefetto.

Dopo gli episodi di “movida selvaggia” che si sono registrati negli ultimi giorni a San Teodoro il prefetto di Nuoro Rotondi martedì ha convocato in Comune una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Oltre al sindaco Rita Deretta hanno partecipato anche anche i primi cittadini dei comuni di Budoni. Giuseppe Porcheddu e di Siniscola, Gian Luigi Farris. Erano presenti all’incontro i vertici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di finanza e i Comandanti delle Polizie municipali dei tre centri e della Compagnia barracellare.

Durante la riunione si è discusso e si è–preso atto della notevole consistenza rispetto agli anni pregressi, delle presenze turistiche ed il Sindaco di San Teodoro ha evidenziato che la fascia giovanile risulta preponderante, chiedendo perciò una concentrazione degli sforzi delle Forze dell’Ordine nell’area di San Teodoro. I sindaci di Budoni e Siniscola hanno espresso particolare apprezzamento l’operato delle Forze dell’ordine nei rispettivi territori che, pur con problematiche diverse, registrano numerosissime presenze di turisti e necessitano quindi di un’attenta vigilanza. Il Prefetto ha evidenziato gli sforzi organizzativi delle Forze di Polizia per il controllo del territorio durante la stagione balneare.

Dopo la discussione, tenuto conto dell’ impossibilità di eliminare totalmente i fenomeni di aggregazione spontanea giovanile nei luoghi di vacanza più frequentati, il Prefetto ha disposto una ulteriore intensificazione dei controlli condividendo con il Sindaco Deretta la necessità di incisive verifiche nei confronti di tutti gli esercizi pubblici che violino le disposizioni di legge favorendo indirettamente episodi deprecabili, in particolare l’abuso di bevande alcoliche anche d parte di minorenni. E’ stato anche trattato il tema della locazione di immobili privati, in alcuni dei quali, dimorerebbero un numero eccessivo di ragazzi in relazione alla capienza dei locali.

Saranno pertanto avviati controlli anche sulle comunicazioni obbligatorie al numero e alle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, anche al fine di favorire opportune verifiche da parte delle Forze dell’Ordine circa la presenza di soggetti pregiudicati ovvero colpiti da misure di prevenzione.

Polizia di stato, carabinieri e Guardia di Finanza proseguiranno l’attività di vigilanza e controllo del territorio. Anche la polizia stradale di Nuoro, diretta da Leopoldo Testa, intensificherà i controlli già stringenti. Con i distaccamenti costieri di Siniscola e Orosei oltre che a contribuire alla vigilanza e sicurezza stradale delle tratte di competenza sulla 131 Dcn, sulla statale 129 e sulla 125 ha provveduto nell’ultimo mese al controllo di 1600 conducenti di cui 132 risultati positivi al controllo etilometrico ed ad integrare i dispositivi di ordine pubblico a disposizione della questura di Nuoro.

