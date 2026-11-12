Irama e Anna Pepe per il Capodanno 2027 al Molo Brin di Olbia

Il Comune di Olbia annuncia Anna Pepe e Irama per Capodanno 2027

Sono Irama e Anna Pepe i due artisti scelti dal Comune di Olbia per celebrare il Capodanno 2027 al Molo Brin. Oltre il giudice di XFactor e la Baddie ci saranno i conduttori di Rds e la giornalista di Sky Valentina Caruso. La festa di san Silvestro si terrà sempre al Molo Brin. L’annuncio arriva dal sindaco Settimo Nizzi. “Il nostro Capodanno è un momento importante perché unisce condivisione, festa e identità, rafforzando il legame tra la città e i suoi cittadini e offrendo, al tempo stesso, un richiamo per i visitatori da tutta Italia – spiega il primo cittadino -. Siamo felici di ospitare questi due grandi artisti e non vediamo l’ora di festeggiare tutti insieme”.

“In questi anni – aggiunge l’assessore ai Grandi eventi, Marco Balata – abbiamo lavorato per consolidare il ruolo di Olbia come punto di riferimento per i grandi eventi. Interpretando le aspettative del pubblico e proponendo appuntamenti all’altezza della crescente attenzione che la nostra città ha saputo conquistare. La scelta degli artisti nasce da un’attenta analisi dei numeri, delle tendenze musicali e dell’evoluzione del pubblico che, anno dopo anno, sceglie Olbia per vivere la notte di San Silvestro. Abbiamo voluto costruire un Capodanno trasversale, capace di attrarre le nuove generazioni senza rinunciare a coinvolgere un pubblico più adulto”.

Il programma della serata

Ad aprire in festeggiamenti per il passaggio dal 2026 al 2027 sarà il concerto di Irama, tra i protagonisti della musica pop italiana e attuale giudice di X Factor. A mezzanotte ci sarà la festa pirotecnica. “Le luci dei fuochi d’artificio, sincronizzate con una colonna sonora evocativa – spiegano dal Comune -, trasformeranno l’orizzonte marino in un palcoscenico di luce e colore, regalando al pubblico un’esperienza spettacolare”. Il 2027 di Olbia comincerà con Anna Pepe sul palco, che torna in città dopo le esperienze da ospite e da artista di punta al Red Valley. A chiudere la maratona di capodanno sarà il format Vida Loca con musica hip hop, reggaeton e R&B.

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