Furti nelle ville della Costa Smeralda, reati prescritti

Prescritti i reati per i furti nelle ville della Costa Smeralda.

Sedici anni dopo i furti che avevano colpito alcune delle ville più esclusive della Gallura, il Tribunale di Tempio ha dichiarato prescritti tutti i reati contestati alla cosiddetta “banda dello smeriglio”. Il gruppo, composto da nomadi italiani residenti in Toscana, secondo le indagini dei carabinieri aveva messo a segno diversi colpi nell’estate del 2010 tra Porto Cervo, Olbia e altre località della costa gallurese. Il soprannome derivava dalla particolare abilità dei componenti nell’aprire le casseforti.

Ville di lusso nel mirino e bottini milionari.

Tra le vittime figurava anche Paolo Mammola, all’epoca sottosegretario al Lavoro, dalla cui villa di Porto Cervo furono rubati gioielli, Rolex, collane e bracciali per un valore di circa 250mila euro. Un altro furto aveva riguardato la residenza di una contessa romana, con un ingente bottino di preziosi. I carabinieri riuscirono a recuperare gran parte della refurtiva.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui