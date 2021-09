Il salvataggio a Tavolara.

All’alba di questa mattina è stata tratta in salvo una capra da morte certa rimasta intrappolata da diversi giorni su una parete rocciosa di Tavolara nella zona denominata “La resca dei fichi d’india”.

Le operazioni di soccorso.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte il veterinario della Provincia il dottor Salvatore Amadori, il dottor Matteo Sartor e Maurizio Musiu della Protezione Civile del Comune di Olbia, insieme al sub commissario della Provincia Pietro Carzedda.

La visita.

La capra è stata visitata sulla roccia dal veterinario Salvatore Amadori ed è apparsa in avanzato stato di denutrizione e disidratazione, tanto che si è reso necessario il salvataggio immediato.

La liberazione.

È stata un’operazione molto complessa per via delle pessime condizioni meteorologiche. Ma alla fine è andata bene, si è riusciti a mettere in salvo la capra, che dopo essere stata rifocillata e ristabilite le condizioni ottimali è stata rimessa in libertà sulla meravigliosa spiaggia di tramontana. La capra è stata “battezzata” con il nome Hermea.

