I controlli in un noto locale della Costa Smeralda.

Nel corso della trascorsa notte, agenti della polizia di Stato appartenenti alla Questura di Sassari hanno eseguito un controllo amministrativo presso un noto locale della Costa Smeralda. All’interno dell’attività, al momento del controllo, era in corso una serata con intrattenimento musicale danzante, senza rispettare la vigente normativa Covid ed in particolare il distanziamento interpersonale di sicurezza.

Per tali motivi il gestore dell’esercizio pubblico è stato sanzionato ed è stata altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni, dal 4 all’8 settembre. Sono in corso ulteriori approfondimenti su altri ambiti amministrativi riguardanti lo stesso locale.

