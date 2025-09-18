Un 22enne arrestato a La Maddalena per resistenza e lesioni a un carabiniere

Era in scooter senza targa e assicurazione a La Maddalena quando è stato fermato ha reagito ferendo un carabiniere, arrestato a 22 anni. I militari dell’isola lo hanno fermato a bordo del suo motociclo ma lui ha reagito con minacce. A un certo punto il 22enne ha preso una pietra e l’ha scagliata contro i militari, ferendone uno. Poi è scappato.

I carabinieri di La Maddalena, assieme ai colleghi di Arzachena, lo hanno rintracciato a casa sua ed è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a un carabiniere. Ora il 22enne si trova nel carcere sassarese di Bancali, a disposizione della Procura di Tempio.

