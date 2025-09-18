Carenza autisti, Arzachena anticipa scuolabus e valuta soluzioni

L’anticipo dello scuolabus per la carenza di autisti ad Arzachena.

A partire da lunedì 22 settembre, il servizio di trasporto scolastico ad Arzachena sarà anticipato rispetto alla data inizialmente prevista del 1° ottobre, con l’obiettivo di offrire un sostegno più concreto alle famiglie del territorio. A renderlo noto sono stati la società municipalizzata Geseco e l’amministrazione comunale, sottolineando che, nel frattempo, proseguono le verifiche interne per individuare soluzioni alternative in grado di estendere il servizio anche alle tratte all’interno dei centri urbani, finora escluse a causa della carenza di autisti.

Il tema delle corse ridotte era già emerso all’inizio del mese, quando l’amministrazione aveva spiegato che la scarsità di personale avrebbe costretto a ridurre le linee attive da 14 a 8, provocando proteste da parte di alcune famiglie preoccupate per la mobilità dei bambini. Geseco ha inoltre annunciato di valutare l’eventualità di nuovi bandi per l’assunzione di autisti e la possibilità di attivare corsi di formazione, in modo da poter ampliare progressivamente le tratte e colmare le zone ancora non servite, garantendo così un servizio più capillare e affidabile.

