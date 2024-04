Lavori sui binari, stop ai treni per Cagliari da Olbia

Stop ai treni per Cagliari da Olbia.

Dal 21 aprile al 19 maggio, i viaggiatori che utilizzano i treni da Olbia a Cagliari dovranno fare i conti con una sospensione temporanea del servizio. La causa di questo intervento è una serie di lavori di manutenzione programmati sulla linea ferroviaria che collega le due città, gestiti da Rete ferroviaria Italiana (RFI), società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.

Si tratta di interventi ordinari volti a regolare la dilatazione termica delle rotaie, una pratica necessaria per preservare l’integrità dell’infrastruttura ferroviaria, specialmente in considerazione dei cambiamenti climatici che hanno caratterizzato gli ultimi anni. L’obiettivo principale di questi lavori è evitare un eccessivo innalzamento delle temperature che potrebbe compromettere la sicurezza e l’efficienza del servizio ferroviario.

La necessità di queste operazioni di manutenzione implica la sospensione temporanea della circolazione dei treni lungo le linee Cagliari – Olbia e Cagliari – Iglesias/Carbonia Serbariu. Tuttavia, è essenziale garantire condizioni climatiche ottimali per l’esecuzione dei lavori; in caso contrario, potrebbe essere necessaria una nuova pianificazione delle attività. Circa 80mila euro saranno investiti in questi lavori, che coinvolgeranno circa 20 operai e tecnici di RFI insieme ad altre ditte appaltatrici.

Per i viaggiatori interessati, è consigliabile consultare gli aggiornamenti sulle modifiche ai servizi ferroviari e pianificare eventuali alternative di trasporto durante il periodo di sospensione. Resta da vedere come questi lavori di manutenzione contribuiranno a migliorare l’efficienza e la sicurezza del trasporto ferroviario nella regione.

