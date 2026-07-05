Palau, parcheggi e sottopasso di prossima realizzazione.

Il Comune di Palau mette in moto la progettazione di nuove opere all’ingresso del paese, con un sottopasso di collegamento verso il porto commerciale, un parcheggio di scambio e una nuova piazza pubblica. L’obiettivo è alleggerire il traffico, soprattutto nei mesi estivi.

Il progetto per la viabilità a Palau.

Per i lavori bisognerà attendere ancora, ma l’amministrazione comunale ha già avviato l’iter progettuale di un’opera che punta a cambiare l’accesso a Palau. Il piano riguarda l’area d’ingresso del centro abitato e prevede la realizzazione di un sottopasso, di un parcheggio di scambio e di uno spazio pubblico destinato a nuova piazza.

Secondo quanto spiegato dal Comune, l’intervento nasce per affrontare uno dei nodi più delicati della circolazione locale: il traffico stagionale diretto verso il porto e verso il centro del paese. Durante l’estate, infatti, i flussi aumentano in modo consistente e si formano code che rallentano i collegamenti con l’area portuale, con possibili criticità anche in caso di passaggio dei mezzi di soccorso.

Sottopasso e parcheggio all’ingresso di Palau.

L’opera sorgerà lungo la strada statale 133, in un’area in cui insistono competenze diverse tra Anas, Comune e Arst. Il progetto prevede un collegamento tra la Ss 133, via La Sciumara e la futura viabilità di accesso al porto commerciale attraverso il sottopasso.

L’investimento stimato ammonta a 7,2 milioni di euro. L’amministrazione ha già stanziato le risorse necessarie per il progetto di fattibilità, primo passaggio verso la definizione dell’intervento.

L’idea è quella di separare i flussi di traffico diretti agli imbarchi per La Maddalena da quelli destinati al centro abitato. In questo modo il Comune punta a rendere più scorrevole la circolazione, aumentare la sicurezza stradale e agevolare l’accesso al porto commerciale.

Le finalità dell’intervento.

Nelle intenzioni dell’amministrazione, il progetto dovrà rispondere non solo alle esigenze della mobilità, ma anche a quelle del contesto urbano e paesaggistico. Il Comune ha infatti indicato tra gli obiettivi anche la sostenibilità ambientale e l’inserimento armonico dell’opera nel paesaggio, con l’uso di materiali durevoli e soluzioni compatibili con il contesto naturale.

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