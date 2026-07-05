Sicurezza in Costa Smeralda, arriva il reggimento “Lazio” dei carabinieri

I carabinieri mettono in campo il reggimento “Lazio” per la Costa smeralda

Con l’estate ormai entrata nel vivo e il progressivo incremento delle presenze i carabinieri potenziano i controlli in Costa Smeralda. “Da alcuni giorni sono operativi i militari dell’8 reggimento carabinieri “Lazio”, che resteranno impiegati per l’intera stagione estiva, affiancando quotidianamente i Carabinieri delle Stazioni territoriali nei servizi di vigilanza e prossimità. I militari saranno impiegati, in particolare, nelle località di Porto Cervo, Porto Rotondo e San Pantaleo, centri che durante i mesi estivi registrano un significativo incremento delle presenze e che richiedono un dispositivo di sicurezza ulteriormente rafforzato, in grado di assicurare una presenza costante e capillare nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori“.

“Il qualificato contributo del personale dell’8° Reggimento, specificamente addestrato per le attività di prevenzione, controllo del territorio e pronto intervento, consentirà di implementare ulteriormente il dispositivo predisposto dall’Arma, garantendo una vigilanza continua nelle piazze, nelle aree pedonali, lungo le vie dello shopping e nei principali punti di aggregazione turistica. Pur operando con l’equipaggiamento e la prontezza operativa richiesti dal particolare contesto, i Carabinieri rappresentano al tempo stesso un punto di riferimento per cittadini e visitatori”.

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“Durante i servizi non mancano infatti occasioni di dialogo con i turisti, che spesso si avvicinano ai militari per chiedere informazioni o semplicemente per rivolgere un saluto. Un segno di come la sicurezza passi anche attraverso una presenza visibile disponibile e vicina alle persone. Per tutta la stagione estiva il dispositivo sarà costantemente modulato in relazione ai flussi turistici e ai principali eventi in programma, con l’obiettivo di garantire un’efficace cornice di sicurezza nelle località maggiormente interessate dalla presenza di residenti e visitatori”.

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