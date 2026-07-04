Incendio a Palau, l’altruismo dei soccorritori arrivati per primi

I soccorritori arrivati per primi nella casa in fiamme a Palau.

Un vigile del fuoco discontinuo e un volontario della Protezione Civile di Palau sono entrati per primi nella casa in fiamme, riuscendo a portare all’esterno Giorgio Menna, il quale è morto nonostante i tentativi di rianimazione. L’azione congiunta dei due soccorritori si è svolta durante un drammatico evento consumatosi all’interno di un’abitazione situata nella frazione di Barrabisa, nel territorio comunale di Palau. Il 38enne ha perso la vita a causa del grave incendio che si è sviluppato per motivi da accertare all’interno delle mura domestiche dell’edificio.

L’episodio si è verificato in via Giuseppe Dessì, dove il propagarsi delle fiamme ha richiesto l’attivazione immediata e massiccia dei soccorritori e delle Forze dell’Ordine. Il personale intervenuto sul posto ha operato nel tentativo di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’intera area interessata dal rogo. Nonostante il tempestivo intervento del vigile del fuoco e del volontario per estrarre l’uomo dall’edificio invaso dal fumo, le conseguenze del sinistro sono risultate fatali per il giovane. Le autorità competenti hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente all’interno dello stabile.

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